В Турции задержали 147 подозреваемых в связях с ИГИЛ

Турецкие правоохранители арестовали 147 человек, подозреваемых в связях с джихадистской группировкой "Исламское государство".

Об этом в Twitter (X) написал министр внутренних дел Турции Али Эрликая, сообщает "Европейская правда".

Эти подозреваемые были арестованы в 30 из 81 провинции страны.

По результатам проведенных операций изъята крупная сумма иностранной валюты, организационная документация и цифровые материалы.

По словам министра, всего с 1 июня 2023 года в стране арестовали 2919 человек, подозреваемых в связях с джихадистской группировкой.

Накануне во Франции после теракта в России объявили о повышении уровня террористической угрозы до максимального.

В Германии также предупреждали об острой угрозе со стороны террористов-исламистов.