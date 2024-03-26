В Турции задержали 147 подозреваемых в связях с ИГИЛ
Новости — Вторник, 26 марта 2024, 12:42 —
Турецкие правоохранители арестовали 147 человек, подозреваемых в связях с джихадистской группировкой "Исламское государство".
Об этом в Twitter (X) написал министр внутренних дел Турции Али Эрликая, сообщает "Европейская правда".
Эти подозреваемые были арестованы в 30 из 81 провинции страны.
По результатам проведенных операций изъята крупная сумма иностранной валюты, организационная документация и цифровые материалы.
По словам министра, всего с 1 июня 2023 года в стране арестовали 2919 человек, подозреваемых в связях с джихадистской группировкой.
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