У Сеймі Литви хочуть призупинити роботу комітету з питань оборони після заяв ексміністра 

Опозиційні депутати у Сеймі Литви ініціюють призупинення роботи комітету з нацбезпеки й оборони після натяків ексміністра оборони, що деякі його члени залучені до лобізму в оборонних закупівлях.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Заступник голови комітету Дайніус Гайжаускас заявив, що після обговорень депутати вирішили не проводити нових зустрічей, доки підозри щодо лобізму когось із членів комітету на користь певних компаній не будуть зняті.

"Анушаускас (попередній міністр оборони. – Ред.) дуже чітко сказав, що є підозри щодо усіх членів комітету (...) Зараз ми чекаємо відповідей або від профільних служб, або від президента", – додав він.

Варто нагадати, що комітет залишився без чинного голови після того, як Лаурінас Кащюнас очолив Міністерство оборони замість Анушаускаса.

Спеціальна служба розслідувань продовжує з’ясовувати обставини ймовірної проблеми, про яку сказав попередній міністр оборони Арвідас Анушаускас. Анушаускас заявив, що "змушений був зачинити двері" для дуже наполегливих компаній, які намагалися підкуповувати посадовців міністерства у своїх інтересах, але після того вони нібито "знайшли шлях до Сейму".

У зв’язку з заявами Анушаускаса провели розмови з ним, новим міністром Лаурінасом Кащюнасом та ще кількома посадовцями.

Водночас Валдас Ракутіс, представник консерваторів у комітеті, закликав опозицію "припинити ігри", обрати нового голову комітету і продовжити роботу, щоб "не допустити хаосу на кілька місяців".