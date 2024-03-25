У Литві призначили нового міністра оборони

Президент Литви Гітанас Науседа 25 березня призначив новим міністром національної оборони Лаурінаса Кащюнаса.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосила канцелярія литовського президента.

Кащюнас до призначення головою Міноборони Литви обіймав посаду очільника Комітету з національної безпеки та оборони в Сеймі.

Одним із важливих завдань нового міністра буде, серед іншого, підготовка Литви до прийому на своїй території німецької бригади.

Фото: BNS

Окремо Науседа підписав указ про звільнення з посади міністра національної оборони Арвідаса Анушасукаса, який раніше подав у відставку.

15 березня Анушаускас подав заяву про відставку, заявивши, що його попросила про це прем'єрка Литви Інгріда Шімоніте. ЗМІ пов’язали це з конфліктом із Шимоніте через публічні заяви міністра оборони під час останнього візиту до США.

19 березня прем’єрка Литви офіційно запропонувала на посаду міністра оборони очільника оборонного комітету Сейму Лаурінаса Кащюнаса.