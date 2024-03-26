Оппозиционные депутаты в Сейме Литвы инициируют приостановление работы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны после намеков экс-министра обороны, что некоторые его члены вовлечены в лоббизм в оборонных закупках.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Заместитель председателя комитета Дайниус Гайжаускас заявил, что после обсуждений депутаты решили не проводить новых встреч, пока подозрения относительно лоббизма кого-то из членов комитета в пользу определенных компаний не будут сняты.

"Анушаускас (предыдущий министр обороны. – Ред.) очень четко сказал, что есть подозрения в отношении всех членов комитета (...) Сейчас мы ждем ответов или от профильных служб, или от президента", – добавил он.

Стоит напомнить, что комитет остался без действующего председателя после того, как Лауринас Кащюнас возглавил Министерство обороны вместо Анушаускаса.

Специальная служба расследований продолжает выяснять обстоятельства вероятной проблемы, о которой сказал предыдущий министр обороны Арвидас Анушаускас. Анушаускас заявил, что "вынужден был закрыть двери" для очень настойчивых компаний, которые пытались подкупать должностных лиц министерства в своих интересах, но после этого они якобы "нашли путь в Сейм".

В связи с заявлениями Анушаускаса провели беседы с ним, новым министром Лауринасом Кащюнасом и еще несколькими должностными лицами.

В то же время Валдас Ракутис, представитель консерваторов в комитете, призвал оппозицию "прекратить игры", избрать нового председателя комитета и продолжить работу, чтобы "не допустить хаоса на несколько месяцев".