Литовського міністра допитали через заяви про корупцію в оборонних закупівлях

Служба спеціальних розслідувань Литви (STT) заявила, що викликала на допит міністра оборони країни Арвідаса Анушаускаса, який йде у відставку, у зв'язку з його заявами про можливу корупцію в оборонних закупівлях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Директор STT Лінас Пернавас після зустрічі з президентом Гітанасом Науседою в середу повідомив журналістам, що "наразі ми розмовляємо з міністром".

Радник президента Литви Кястутіс Будрис заявив після зустрічі, що президент попросив служби надати інформацію про можливу причетність конкретних політиків "до тих чи інших закупівель, процесів або проєктів", і очікує отримати відповіді перед призначенням нового міністра оборони.

"Президент очікує отримати цю інформацію під час самого процесу призначення і більш детальну, якщо вона буде, тому що в Литві не може бути так, що ти десь щось згадав, намалював хмару над головою і ходиш з цією хмарою", – зазначив Будрис.

У п'ятницю Анушаускас подав заяву про відставку, заявивши, що його попросила про це прем'єрка. Виступаючи перед журналістами в суботу, Анушаускас заявив, що приватні компанії агресивно домагаються оборонних контрактів, намагаючись підкупити військовослужбовців.

Політик заявив, що йому "довелося зачинити двері" перед цими компаніями, але вони "знайшли відчинені двері для інших політиків". Анушаускас не надав жодних інших подробиць.

Пізніше він пояснив, що мав на увазі неоголошені зустрічі між політиками та лобістами.

Згодом Будрис повідомив, що під час зустрічі з президентом минулого тижня Анушаускас згадав кількох осіб, які можуть становити корупційний ризик.

STT вже допитала депутата-ліберала Раймундаса Лопату в рамках розслідування ймовірної корупції в системі національної оборони.

19 березня прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте офіційно запропонувала на посаду міністра оборони очільника оборонного комітету Сейму Лаурінаса Кащюнаса.

ЗМІ пов’язали відставку Анушаускаса з конфліктом із Шимоніте через публічні заяви міністра оборони під час останнього візиту до США.