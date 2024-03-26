Німеччина виділяє 45 млн євро агенції ООН у справах палестинців, але не для Гази

Уряд Німеччини виділяє 45 мільйонів євро Близькосхідному агентству ООН UNRWA для його роботи в Йорданії, Лівані, Сирії та на окупованому Західному березі річки Йордан, водночас фінансування для Гази залишається призупиненим.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі міністерства закордонних справ ФРН.

Сума включає 23 млн євро на допомогу палестинським біженцям в Йорданії, Лівані та Сирії, а також на продовольчу допомогу на Західному березі річки Йордан.

З решти коштів 15 млн євро призначені для підтримки базових медичних та освітніх послуг для палестинських біженців в Йорданії й Лівані, а 7 млн євро – для програми "Готівка за роботу" для палестинських біженців у Лівані.

Німеччина, разом з іншими країнами-донорами, призупинила виділення коштів UNRWA у секторі Гази після того, як у січні Ізраїль звинуватив кількох співробітників агенції у причетності до терактів, скоєних палестинським угрупованням ХАМАС 7 жовтня.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що, виходячи з попередньої інформації, яку надав Ізраїль, ці звинувачення виглядають правдоподібними, а також пообіцяв надати вичерпні роз'яснення.

Наразі проводяться два окремі розслідування, і кількох співробітників агенції вже звільнили, повідомляє DPA.

Як зазначає МЗС Німеччини, рішення щодо майбутньої підтримки UNRWA у секторі Газа ухвалять після оприлюднення результатів перевірки.

Раніше Єврокомісія повідомила, що невдовзі почне виплачувати UNRWA 50 млн з обіцяних 82 млн, що було під питанням після публікації інформації, що окремі співробітники цього агентства могли бути учасниками нападу на Ізраїль 7 жовтня. Зазначають, що ЄК "взяла до уваги дії, вжиті ООН та зобов’язання, надані UNRWA".

Зокрема, Єврокомісія привітала рішення про створення при ООН розслідування щодо звинувачень проти співробітників UNRWA та створення незалежної групи на чолі з колишньою главою МЗС Франції Катрін Колонна для оцінки, чи це агентство робить достатньо для забезпечення своєї нейтральності і реагування на проблеми. Також UNRWA погодилися на зовнішній аудит експертами, визначеними ЄС.

Перед цим про рішення призупинити фінансування агентства оголосили США, Британія, Канада, Австралія, Фінляндія та Італія. Приводом для цього кроку стали надані Ізраїлем докази, що 12 співробітників UNRWA могли бути причетними до атаки ХАМАС на Ізраїль.