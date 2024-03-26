Германия выделяет 45 млн евро агентству ООН по делам палестинцев, но не для Газы

Правительство Германии выделяет 45 миллионов евро Ближневосточному агентству ООН UNRWA для его работы в Иордании, Ливане, Сирии и на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в то же время финансирование для Газы остается приостановленным.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел ФРГ.

Сумма включает 23 млн евро на помощь палестинским беженцам в Иордании, Ливане и Сирии, а также на продовольственную помощь на Западном берегу реки Иордан.

Из оставшихся средств 15 млн евро предназначены для поддержки базовых медицинских и образовательных услуг для палестинских беженцев в Иордании и Ливане, а 7 млн евро – для программы "Наличные за работу" для палестинских беженцев в Ливане.

Германия, вместе с другими странами-донорами, приостановила выделение средств UNRWA в секторе Газа после того, как в январе Израиль обвинил нескольких сотрудников агентства в причастности к терактам, совершенным палестинской группировкой ХАМАС 7 октября.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что, исходя из предварительной информации, которую предоставил Израиль, эти обвинения выглядят правдоподобными, а также пообещал предоставить исчерпывающие разъяснения.

В настоящее время проводятся два отдельных расследования, и нескольких сотрудников агентства уже уволили, сообщает DPA.

Как отмечает МИД Германии, решение о будущей поддержке UNRWA в секторе Газа примут после обнародования результатов проверки.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что вскоре начнет выплачивать UNRWA 50 млн из обещанных 82 млн, что было под вопросом после публикации информации, что отдельные сотрудники этого агентства могли быть участниками нападения на Израиль 7 октября. Отмечается, что ЕК "приняла во внимание действия, предпринятые ООН и обязательства, предоставленные UNRWA".

В частности, Еврокомиссия приветствовала решение о создании при ООН расследования по обвинениям против сотрудников UNRWA и создание независимой группы во главе с бывшей главой МИД Франции Катрин Колонна для оценки, делает ли это агентство достаточно для обеспечения своей нейтральности и реагирования на проблемы. Также UNRWA согласились на внешний аудит экспертами, определенными ЕС.

Перед этим о решении приостановить финансирование агентства объявили США, Великобритания, Канада, Австралия, Финляндия и Италия. Поводом для этого шага стали предоставленные Израилем доказательства, что 12 сотрудников UNRWA могли быть причастны к атаке ХАМАС на Израиль.