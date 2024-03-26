Керівник спецслужби Чехії вважає поточну ситуацію найбільш загрозливою з часів Другої світової

Керівник Служби інформації та безпеки Чехії Міхал Куделка вважає, що поточна безпекова ситуація у Європі та світі найбільш загрозлива з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє ČTK, пише "Європейська правда".

Куделка у спілкуванні зі ЗМІ після зустрічі з президентом заявив, що поточна безпекова ситуація – найбільш загрозлива з часів Другої світової війни, і ці загрози можуть торкнутися також Чехії.

Він наголосив, що було б помилкою вважати війну в Україні чи війну між Ізраїлем і ХАМАС на Близькому Сході чимось таким, що практично не стосується Чехії та її інтересів.

"Агресивна Російська Федерація – це серйозна загроза для демократичних європейських держав, у тому числі Чехії", – зауважив Куделка.

На його думку, є також ризик повернення в Європу ісламістського тероризму.

"Ми не можемо недооцінювати ризик, хоча і не маємо конкретної інформації про наявність прямої загрози для безпеки Чехії", – наголосив керівник спецслужби.

Президент Петр Павел зі свого боку додав, що перспективи на майбутнє "зовсім не оптимістичні" і ситуація може стати ще складнішою.

Як зазначають, візит Павела до головного офісу BIS є першим таким візитом чеського президента з 1998 року – після Вацлава Гавела. Павел сказав, що вважає таке спілкування зі спецслужбами потрібним, оскільки президент має бути максимально поінформованим.

Попередній президент Чехії Мілош Земан дуже критично ставився до спецслужби.

Поліція безпеки Фінляндії також заявила, що Росія є найбільшою загрозою для країни.