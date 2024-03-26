Руководитель Службы информации и безопасности Чехии Михал Куделка считает, что текущая ситуация с безопасностью в Европе и мире – самая угрожающая со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает ČTK, пишет "Европейская правда".

Куделка в общении со СМИ после встречи с президентом заявил, что текущая ситуация с безопасностью – наиболее угрожающая со времен Второй мировой войны, и эти угрозы могут коснуться также Чехии.

Он подчеркнул, что было бы ошибкой считать войну в Украине или войну между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке чем-то таким, что практически не касается Чехии и ее интересов.

"Агрессивная Российская Федерация – это серьезная угроза для демократических европейских государств, в том числе Чехии", – отметил Куделка.

По его мнению, есть также риск возвращения в Европу исламистского терроризма.

"Мы не можем недооценивать риск, хотя у нас и нет конкретной информации о наличии прямой угрозы для безопасности Чехии", – подчеркнул руководитель спецслужбы.

Президент Петр Павел со своей стороны добавил, что перспективы на будущее "совсем не оптимистичны" и ситуация может стать еще сложнее.

Как отмечают, визит Павела в главный офис BIS стал первым таким визитом чешского президента с 1998 года – после Вацлава Гавела. Павел сказал, что считает такое общение со спецслужбами нужным, поскольку президент должен быть максимально информированным.

Предыдущий президент Чехии Милош Земан очень критически относился к спецслужбе.

Полиция безопасности Финляндии также заявила, что Россия является самой большой угрозой для страны.