Президент Чехії вважає, що у перспективі країні все ж варто мати посла в Росії

Президент Чехії Петер Павел вважає, що у довгостроковій перспективі для Чехії все ж важливо мати свого посла у Росії.

Про це повідомляє ČTK, пише "Європейська правда".

Президент після візиту до чеської Служби безпеки та інформації (BIS) сказав, що вже тривалий час дотримується думки, що Чехії все ж важливо мати дипломатичне представництво у Росії на рівні посла.

"Питання у тому, чи у цей конкретний момент для цього сприятлива ситуація", – зазначив Петр Павел.

Він додав, що з огляду на тривалі процедури приготування варто розпочати вже зараз, щоб мати рішення напоготові.

Чеський посол у Росії з 2018 року – Вітеслав Півонька – вже багато місяців перебуває у Чехії, фактичним керівником дипмісії залишився заступник посла Їржі Чистецький.

Раніше Павел припустив, що заміна керівників дипмісії у Москві може початися з "другого номера".

На початку осені президент Чехії ставив під сумнів потребу мати посла у Росії за поточних обставин; глава МЗС не погодився з ним.



