Король Британії відвідає великоднє богослужіння попри лікування від раку

Король Великої Британії Чарльз III відвідає великодню недільну службу в каплиці Святого Георгія у Віндзорі, що стане його першою публічною появою на традиційному королівському заході з того часу у нього виявили рак.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

Букінгемський палац повідомив, що 75-річний Чарльз III та його дружина королева Камілла відвідають каплицю 31 березня, що зазвичай є приводом для зустрічі високопоставлених членів королівської родини.

Згідно із заявою, великодня служба цього року буде меншою за масштабом через стан здоров'я короля.

З моменту постановки діагнозу Чарльз III скоротив кількість своїх публічних виступів через лікування. Він пропустив святкування Дня Співдружності на початку березня, що є важливою подією в річному календарі британської монархії.

Втім, у вівторок він зустрівся в Букінгемському палаці з релігійними лідерами, які брали участь у програмі, спрямованій на зміцнення злагоди та обмін досвідом лідерства в часи підвищеної геополітичної напруженості.

У лютому стало відомо, що в 75-річного короля Великої Британії Чарльза III діагностували рак.

Британський прем'єр Ріші Сунак згодом заявив, що рак у короля Британії Чарльза виявили на ранній стадії, і вся країна сподівається на його повне одужання.

Рак у британського монарха виявили після додаткових обстежень, які призначили через "окрему проблему" під час нещодавньої операції на доброякісному збільшенні передміхурової залози.