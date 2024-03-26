Король Британии посетит пасхальное богослужение, несмотря на лечение от рака

Король Великобритании Чарльз III посетит пасхальную воскресную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре, что станет его первым публичным появлением на традиционном королевском мероприятии с тех пор, как у него обнаружили рак.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

Букингемский дворец сообщил, что 75-летний Чарльз III и его супруга королева Камилла посетят часовню 31 марта, что обычно является поводом для встречи высокопоставленных членов королевской семьи.

Согласно заявлению, пасхальная служба в этом году будет меньше по масштабу из-за состояния здоровья короля.

С момента постановки диагноза Чарльз ІІІ сократил количество своих публичных выступлений из-за лечения. Он пропустил празднование Дня Содружества в начале марта, что является важным событием в годовом календаре британской монархии.

Впрочем, во вторник он встретился в Букингемском дворце с религиозными лидерами, которые участвовали в программе, направленной на укрепление согласия и обмен опытом лидерства во времена повышенной геополитической напряженности.

В феврале стало известно, что у 75-летнего короля Великобритании Чарльза III диагностировали рак.

Британский премьер Риши Сунак впоследствии заявил, что рак у короля Британии Чарльза обнаружили на ранней стадии, и вся страна надеется на его полное выздоровление.

Рак у британского монарха обнаружили после дополнительных обследований, которые назначили из-за "отдельной проблемы" во время недавней операции на доброкачественном увеличении предстательной железы.