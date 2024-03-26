З Молдови поїхав співробітник посольства РФ, якого вислали за "вибори" у Придністров’ї

Співробітник посольства Росії у Кишиневі, якого Молдова оголосила персоною нон грата, вже виїхав з країни.

Про це повідомляє російське ТАСС, пише "Європейська правда".

У пресслужбі посольства Росії в Кишиневі агентству повідомили, що цей співробітник посольства залишив територію Молдови.

Молдовське видання Newsmaker зверталося за підтвердженням до МЗС Молдови. Речник відомства Філіп Кожокару не став підтверджувати чи спростовувати інформацію, але зазначив, що співробітник посольства мав 72 години на те, щоб виїхати з країни.

Нагадаємо, Кишинів вирішив вислати одного співробітника посольства РФ у відповідь на відкриття Росією без згоди Молдови шести виборчих дільниць на території Придністров’я для "перевиборів" Путіна.

Також Молдова вирішила не впускати в країну російську делегацію для участі у регіональній конференції Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, що відбудеться в Кишиневі у травні цього року.