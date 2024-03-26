Из Молдовы уехал сотрудник посольства РФ, которого выслали за "выборы" в Приднестровье

Сотрудник посольства России в Кишиневе, которого Молдова объявила персоной нон грата, уже выехал из страны.

Об этом сообщает российское ТАСС, пишет "Европейская правда".

В пресс-службе посольства России в Кишиневе агентству сообщили, что данный сотрудник посольства покинул территорию Молдовы.

Молдовское издание Newsmaker обращалось за подтверждением в МИД Молдовы. Представитель ведомства Филипп Кожокару не стал подтверждать или опровергать информацию, но отметил, что у сотрудника посольства было 72 часа на то, чтобы выехать из страны.

Напомним, Кишинев решил выслать одного сотрудника посольства РФ в ответ на открытие Россией без согласия Молдовы шести избирательных участков на территории Приднестровья для "перевыборов" Путина.

Также Молдова решила не впускать в страну российскую делегацию для участия в региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которая состоится в Кишиневе в мае этого года.