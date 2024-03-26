Розвідка Швейцарії потерпає від нестачі кадрів та проблем із управлінням – звіт

Ефективність Федеральної розвідувальної служби Швейцарії в останні роки була послаблена кадровими проблемами, які спонукали до реорганізації відомства.

Про це йдеться у звіті наглядового органу швейцарської розвідки, опублікованого 26 березня, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Keystone-SDA.

В останні місяці на адресу кадрового управління у Федеральній розвідслужбі Швейцарії лунали різні критичні зауваження.

Внутрішні документи, опубліковані у ЗМІ в середині лютого, свідчили, що співробітники розвідки не мали довіри до свого керівництва. Крім того, у 2022 році з органу звільнились утричі більше людей, ніж у середньому до цього.

У звіті про діяльність наглядового органу швейцарської розвідки за 2023 рік вказано, що відомство отримало різні рекомендації щодо документації в особових справах, співбесід з працівниками та оцінювання їхньої роботи, а також надання роз'яснень стосовно працівників.

Наглядова рада помітила серйозні недоліки в кадровому адмініструванні та управлінні Федеральною розвідувальною службою Швейцарії, через що відомство не завжди могло забезпечити повну ефективність своєї роботи, йдеться у звіті.

Там також наголошується, що незадоволені співробітники можуть становити загрозу для безпеки федеральної розвідки Швейцарії, наприклад у разі зради, викрадення даних або шпигунства; крім того, вони також потенційно більш схильні до звільнення зі служби.

Голова наглядового органу швейцарської розвідки Пріска Фішер заявив журналістам у вівторок, що наразі відомство збільшує відповідні ресурси для вирішення проблем: "Зараз усе має не такий уже й поганий вигляд – будемо сподіватися, що цього буде достатньо".

Минулого року Федеральна служба розвідки Швейцарії оцінила, що в країні перебувають близько 80 російських шпигунів, що становить близько однієї п’ятої від загальної кількості агентів Росії в Європі.