Разведка Швейцарии страдает от нехватки кадров и проблем с управлением – отчет

Эффективность Федеральной разведывательной службы Швейцарии в последние годы была ослаблена кадровыми проблемами, которые побудили к реорганизации ведомства.

Об этом говорится в отчете надзорного органа швейцарской разведки, опубликованного 26 марта, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Keystone-SDA.

В последние месяцы в адрес кадрового управления в Федеральной разведслужбе Швейцарии звучали различные критические замечания.

Внутренние документы, опубликованные в СМИ в середине февраля, свидетельствовали, что сотрудники разведки не имели доверия к своему руководству. Кроме того, в 2022 году из органа уволились втрое больше людей, чем в среднем до этого.

В отчете о деятельности надзорного органа швейцарской разведки за 2023 год указано, что ведомство получило различные рекомендации по документации в личных делах, собеседований с работниками и оценки их работы, а также предоставление разъяснений в отношении работников.

Наблюдательный совет заметил серьезные недостатки в кадровом администрировании и управлении Федеральной разведывательной службой Швейцарии, из-за чего ведомство не всегда могло обеспечить полную эффективность своей работы, говорится в отчете.

Там также отмечается, что недовольные сотрудники могут представлять угрозу для безопасности федеральной разведки Швейцарии, например в случае измены, похищения данных или шпионажа; кроме того, они также потенциально более склонны к увольнению со службы.

Председатель надзорного органа швейцарской разведки Приска Фишер заявил журналистам во вторник, что сейчас ведомство увеличивает соответствующие ресурсы для решения проблем: "Сейчас все выглядит не так уж и плохо – будем надеяться, что этого будет достаточно".

В прошлом году Федеральная служба разведки Швейцарии оценила, что в стране находятся около 80 российских шпионов, что составляет около одной пятой от общего количества агентов России в Европе.