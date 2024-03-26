У Молдові скасували заборону на вибори для "агентів РФ"

Оновлено 20:28. Змінено заголовок.

Конституційний суд Молдови 26 березня визнав неконституційними поправки до законодавства, які обмежували участь представників неконституційних партій – зокрема пов’язаної з олігархом утікачем Іланом Шором партії "Шор" – у виборах.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Рішення молдовського Конституційного суду стосується поправок до Кодексу про вибори, ухвалених у жовтні 2023 року. Тоді урядова комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про обмеження участі у виборах представників неконституційних партій.

Того ж дня через кілька годин законопроєкт із відповідними поправками до Кодексу про вибори зареєстрували в парламенті Молдови й ухвалили в обох читаннях.

Після цього обрані від тоді вже неконституційної партії "Шор" депутати, зокрема близька до Ілана Шора Марина Таубер оскаржили поправки в Конституційному суді, стверджуючи, що їх ухвалили у стислі строки й реального їх обговорення не було, а думку опозиції до уваги не брали.

Представники влади Молдови звинувачення заперечували, стверджуючи, що ухвалені поправки відповідали попередньому рішенню Конституційного суду. Той напередодні визнав незаконною більш сувору заборону участі у виборах представників неконституційних партій.

Наадаємо також, що Конституційний суд Молдови у червні 2023 року оголосив "неконституційною" парламентську партію "Шор".

Про значення заборони партії "Шор" читайте у статті: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни.