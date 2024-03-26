В Молдове отменили запрет на выборы для "агентов РФ"

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Конституционный суд Молдовы 26 марта признал неконституционными поправки в законодательство, которые ограничивали участие представителей неконституционных партий – в частности связанной с беглым олигархом Иланом Шором партии "Шор" – в выборах.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Решение молдавского Конституционного суда касается поправок в Кодекс о выборах, принятых в октябре 2023 года. Тогда правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об ограничении участия в выборах представителей неконституционных партий.

В тот же день через несколько часов законопроект с соответствующими поправками в Кодекс о выборах был зарегистрирован в парламенте Молдовы и принят в обоих чтениях.

После этого избранные от тогда уже неконституционной партии "Шор" депутаты, в частности близкая к Илану Шору Марина Таубер обжаловали поправки в Конституционном суде, утверждая, что их приняли в сжатые сроки и реального их обсуждения не было, а мнение оппозиции во внимание не принимали.

Представители власти Молдовы обвинения отрицали, утверждая, что принятые поправки соответствовали предыдущему решению Конституционного суда. Тот накануне признал незаконным более строгий запрет участия в выборах представителей неконституционных партий.

Наадаємо также, что Конституционный суд Молдовы в июне 2023 года объявил "неконституционной" парламентскую партию "Шор".

О значении запрета партии "Шор" читайте в статье: Молдова идет на войну с агентами Кремля. Что означает запрет ключевой оппозиционной партии страны.