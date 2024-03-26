Спецслужби Бельгії ведуть стеження за 650 екстремістами в країні

Координаційне управління аналізу загроз Бельгії (OCAM), яке займається боротьбою з тероризмом, ідентифікувало 650 людей із екстремістськими поглядами, за якими спецслужби здійснюють стеження.

Це випливає зі звіту OCAM, опублікованого 26 березня, повідомляє "Європейська правда".

З поміж 650 людей із екстремістськими поглядами, за якими наглядають спецслужби Бельгії, 88% "дотримуються джихадистської ідеології". З них більшість мають статус "іноземних бойовиків-терористів" – тобто вони потрапили або намагалися потрапити в зону конфлікту для участі в терористичних угрупованнях.

Що стосується решти, то 9% екстремістів у Бельгії перебувають під наглядом через зв'язки з ультраправими, 2% – з ультралівими, решта 1% – через інші загрози, спрямовані проти влади країни або пов'язані з політичною боротьбою за кордоном.

Згідно зі звітом OCAM, в Бельгії зберігається третій, "серйозний" рівень терористичної загрози, що на один бал нижче найвищого, або "дуже серйозного".

"Щоб перейти на четвертий рівень, нам справді потрібно мати конкретні ознаки атаки найближчим часом, а наразі ми не маємо таких ознак у Бельгії", – пояснив керівник OCAM Герт Веркаутерен.

Напередодні у Франції після теракту в концертній залі Crocus City Hall у Підмосковному регіоні Росії оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.