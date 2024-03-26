Спецслужбы Бельгии ведут слежку за 650 экстремистами в стране

Координационное управление анализа угроз Бельгии (OCAM), которое занимается борьбой с терроризмом, идентифицировало 650 человек с экстремистскими взглядами, за которыми спецслужбы ведут слежку.

Это следует из отчета OCAM, опубликованного 26 марта, сообщает "Европейская правда".

Из числа 650 людей с экстремистскими взглядами, за которыми наблюдают спецслужбы Бельгии, 88% "придерживаются джихадистской идеологии". Из них большинство имеют статус "иностранных боевиков-террористов" – то есть они попали или пытались попасть в зону конфликта для участия в террористических группировках.

Что касается остальных, то 9% экстремистов в Бельгии находятся под наблюдением из-за связей с ультраправыми, 2% – с ультралевыми, остальные 1% – из-за других угроз, направленных против властей страны или связанных с политической борьбой за рубежом.

Согласно отчету OCAM, в Бельгии сохраняется третий, "серьезный" уровень террористической угрозы, что на один балл ниже самого высокого, или "очень серьезного".

"Чтобы перейти на четвертый уровень, нам действительно нужно иметь конкретные признаки атаки в ближайшее время, а пока мы не имеем таких признаков в Бельгии", – пояснил руководитель OCAM Герт Веркаутерен.

Накануне во Франции после теракта в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковном регионе России объявили о повышении уровня террористической угрозы до максимального.