У Британії чоловік має заплатити £20 тисяч, бо увірвався у двір сусідів, щоб забрати м’яча

Суд Лондона зобов’язав британця Хаїма Адлера заплатити 19,8 тисячі фунтів стерлінгів моральної компенсації сусідській сім’ї за те, що він увірвався в їхній будинок, намагаючись забрати футбольний м’яч свого сина.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Низка судових слухань встановила, що конфлікт між Адлером і сусідським подружжям Бергсонів тривав не один рік.

Під час інциденту, який і став предметом судового спору, Адлер із криками увірвався до квартири Бергсонів, вимагаючи повернути м'яча, який закотився на сусідський двір.

Подружжя Бергсонів подало на Адлера до суду про незаконне проникнення і переслідування. Мировий суддя присудив подружжю 19 800 фунтів стерлінгів компенсації, погодившись, що вимога Адлера була законною, але він зайшов надто далеко.

"Поведінка Хаїма Адлера була агресивною, принизливою і залякувальною. Така поведінка виходить за рамки того, що просто викликає засмучення", – заявив суддя у справі.

На цьому розгляд спору між Адлером і Бергсонами не завершений, пише The Times: суд ще має встановити, хто сплачуватиме судові витрати.

Нагадаємо, що у 2021 році в Бельгії набула чинності законодавча норма, яка дозволяє будь-якій людині, яка випадково закинула м'яча до саду сусіда, забрати його.