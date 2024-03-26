В Британии мужчина должен заплатить £20 тысяч, потому что ворвался во двор соседей, чтобы забрать мяч

Суд Лондона обязал британца Хаима Адлера заплатить 19,8 тысячи фунтов стерлингов моральной компенсации соседской семье за то, что он ворвался в их дом, пытаясь забрать футбольный мяч своего сына.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Ряд судебных слушаний установил, что конфликт между Адлером и соседскими супругами Бергсонами длился не один год.

Во время инцидента, который и стал предметом судебного спора, Адлер с криками ворвался в квартиру Бергсонов, требуя вернуть мяч, который закатился на соседский двор.

Супруги Бергсонов подали на Адлера в суд о незаконном проникновении и преследовании. Мировой судья присудил супругам 19 800 фунтов стерлингов компенсации, согласившись, что требование Адлера было законным, но он зашел слишком далеко.

"Поведение Хаима Адлера было агрессивным, унизительным и запугивающим. Такое поведение выходит за рамки того, что просто вызывает огорчение", – заявил судья по делу.

На этом рассмотрение спора между Адлером и Бергсонами не завершено, пишет The Times: суд еще должен установить, кто будет оплачивать судебные издержки.

Напомним, что в 2021 году в Бельгии вступила в силу законодательная норма, которая позволяет любому человеку, который случайно забросил мяч в сад соседа, забрать его.