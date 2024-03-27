Держдеп відповів на заяви РФ про причетність США, Британії та України до теракту під Москвою

Держдеп прокоментував твердження глави ФСБ Росії Алєксандра Бортнікова, який казав, що за терактом у Підмосков’ї стоять США, Велика Британія та Україна.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

Міллер назвав неправдою заяви шефа російської спецслужби щодо причетності трьох країн до теракту.

"Ми чітко дали зрозуміти, що немає жодних доказів того, що Україна була причетна до цього, тому що Україна не була причетна до цього. І я б сказав, що ці коментарі російських офіційних осіб, включно з президентом Путіним, є лише пропагандою для виправдання їхньої подальшої агресії проти України", – підкреслив він.

Напередодні Бортніков відповів ствердно на запитання, чи стоять за терактом у Підмосков’ї США, Велика Британія та Україна.

Водночас видання Bloomberg пише, що дехто з найближчого оточення кремлівського лідера Володимира Путіна не згоден з його тезами про можливу причетність України до теракту в Crocus City Hall 22 березня.

Крім того, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон назвав нісенітницею твердження Бортнікова.

Раніше координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відкинув твердження Росії про те, що теракт у концертній залі Crocus City Hall у Підмосков’ї пов’язаний з Україною.