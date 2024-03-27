Госдеп ответил на заявления РФ о причастности США, Британии и Украины к теракту под Москвой

Госдеп прокомментировал утверждение главы ФСБ России Александра Бортникова, который говорил, что за терактом в Подмосковье стоят США, Великобритания и Украина.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Миллер назвал неправдой заявления шефа российской спецслужбы о причастности трех стран к теракту.

"Мы четко дали понять, что нет никаких доказательств того, что Украина была причастна к этому, потому что Украина не была причастна к этому. И я бы сказал, что эти комментарии российских официальных лиц, включая президента Путина, являются лишь пропагандой для оправдания их дальнейшей агрессии против Украины", – подчеркнул он.

Накануне Бортников ответил утвердительно на вопрос, стоят ли за терактом в Подмосковье США, Великобритания и Украина.

Накануне Бортников ответил утвердительно на вопрос, стоят ли за терактом в Подмосковье США, Великобритания и Украина.

В то же время, издание Bloomberg пишет, что некоторые из ближайшего окружения кремлевского лидера Владимира Путина не согласны с его тезисами о возможной причастности Украины к теракту в Crocus City Hall 22 марта.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал полной чушью утверждения Бортникова.

Ранее координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отверг утверждения России о том, что теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье связан с Украиной.