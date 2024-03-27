Европол расследует загадочное исчезновение личных файлов руководства

Прошлым летом в Гааге из штаб-квартиры Европола – центрального правоохранительного органа Евросоюза – вынесли конфиденциальные данные, содержащие личную информацию о руководстве этого агентства ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Politico.

Согласно внутренней документации агентства и разговоров с нынешними и бывшими сотрудниками, печатные личные файлы исполнительного директора Европола Кэтрин Де Болле и трех ее заместителей исчезли до сентября.

"6 сентября 2023 года Директорат Европола был проинформирован об исчезновении личных документов нескольких сотрудников Европола", – говорится в сообщении.

"Учитывая роль Европола как правоохранительного органа, исчезновение личных файлов сотрудников является серьезным инцидентом с нарушением безопасности и личных данных", – говорится в записке, опубликованной во внутренней системе агентства и датированной 18 сентября.

Европол является одним из самых крупных агентств Европейского Союза. Он координирует крупные международные расследования и операции с национальными полицейскими органами и партнерами, такими как Интерпол и ФБР США.

По словам чиновников, некоторые из утраченных файлов нашел брошенными в общественном месте в Гааге прохожий и принес их в местный полицейский участок. Пока неизвестно, как долго они исчезли и почему их забрали из штаб-квартиры организации.

После инцидента руководителя отдела кадров агентства Массимилиано Беттина отправили в административный отпуск. Он отказался комментировать дело издания.

Конфиденциальные печатные копии файлов отдела кадров Европола хранятся под замком в сейфе в комнате, доступной только для персонала, и очень мало людей знают код сейфа.

Бэттин, занимавший должность главного маршала в итальянской полиции, с 2016 года возглавлял отдел кадров Европола. В агентстве работает более 1400 сотрудников.

Одна из версий этого инцидента, по словам источников, утверждает, что файлы могли использовать, чтобы нанести ущерб Беттину на фоне внутренних конфликтов в агентстве.

Напомним, в феврале Politico сообщило, что на мобильных телефонах двух депутатов Европарламента, в том числе бывшего французского министерша по вопросам Европы Натальи Луазо, возглавляющей подкомитет по обороне, нашли шпионское программное обеспечение.

А Великобритания заявила, что по кибератаке, которую осуществили на британский ЦИК, получив доступ к персональным данным миллионов избирателей, совершили связанные с Китаем хакеры.