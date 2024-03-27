Очільник уряду Нідерландів прибув до Китаю: говоритиме про Україну і Газу

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прибув до Китаю, де у середу зустрінеться з лідерами країни для переговорів, які, як очікується, включатимуть війни в Україні та секторі Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву пресслужби уряду Нідерландів.

Рютте і міністр торгівлі Нідерландів Джеффрі ван Левен зустрінуться з лідером КНР Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном.

Під час зустрічей обговорюватимуться двосторонні та економічні відносини, війна в Україні та ситуація на Близькому Сході.

Міністр ван Левен зустрінеться з міністром торгівлі Китаю Ван Вентао. Вони обговорять можливості економічного співробітництва, важливість рівних правил гри та рівного доступу до ринків.

Також Рютте зустрінеться з китайськими студентами в Пекінському університеті. Він поспілкується з китайськими студентами, які вивчають голландську мову і культуру, а також голландськими студентами, які навчаються в різних університетах Пекіна.

Раніше стало відомо, що візиту Рютте до Китаю передували дії уряду Нідерландів, який цього року почав відмовляти у видачі ліцензій компанії ASML, найбільшому постачальнику обладнання для виробників комп'ютерних чипів, на експорт багатьох своїх продуктів до Китаю під тиском США.

ЗМІ також повідомляли, що глава Китаю Сі Цзіньпін на початку травня відвідає Париж для зустрічі зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, що стане його першою поїздкою до Європи з часів пандемії.