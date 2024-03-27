Глава правительства Нидерландов прибыл в Китай: будет говорить об Украине и Газе

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл в Китай, где в среду встретится с лидерами страны для переговоров, которые, как ожидается, будут включать войны в Украине и секторе Газы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Нидерландов.

Рютте и министр торговли Нидерландов Джеффри ван Левен встретятся с лидером КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.

Во время встреч будут обсуждаться двусторонние и экономические отношения, война в Украине и ситуация на Ближнем Востоке.

Министр ван Левен встретится с министром торговли Китая Ван Вентао. Они обсудят возможности экономического сотрудничества, важность равных правил игры и равного доступа к рынкам.

Также Рютте встретится со студентами в Пекинском университете. Он пообщается с китайскими студентами, изучающими голландский язык и культуру, а также нидерландскими студентами, которые учатся в различных университетах Пекина.

Ранее стало известно, что визиту Рютте в Китай предшествовали действия правительства Нидерландов, которое в этом году начало отказывать в выдаче лицензий компании ASML, крупнейшему поставщику оборудования для производства компьютерных чипов, на экспорт многих своих продуктов в Китай под давлением США.

СМИ также сообщали, что глава Китая Си Цзиньпин в начале мая посетит Париж для встречи со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что станет его первой поездкой в Европу со времен пандемии.