Испания сообщила о слежке за российскими кораблями в своих водах

В период с 21 по 26 марта испанские патрульные катера Atalaya и Vigía вели слежку за двумя российскими десантными кораблями "Иван Грен" и "Александр Отраковский" и нефтяным танкером Kola.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Испании, информирует "Европейская правда".

Согласно сообщению, утром 21 марта катер Atalaya обнаружил группу из трех российских судов во время проведения операции по морскому наблюдению и безопасности в водах под суверенитетом Испании на северо-западе Пиренейского полуострова.

Минобороны Испании

Как указано, испанский катер отслеживал их вплоть до пересечения границы с Португалией, где его сменил португальский фрегат Bartolomeu Dias.

В сопровождении кораблей российского флота с 23 по 26 марта участвовал также патрульный катер Vigía, который наблюдал за линией морского пути, соединяющего мыс Сан-Висенте на юго-западе Португалии и Гибралтарский пролив.

Напомним, с марта и в течение следующих девяти месяцев Вооруженные силы Германии снова будут контролировать воздушное пространство над балтийскими странами.

В 2023 году военно-воздушные силы НАТО в Европе более 300 раз поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов, которые приближались к воздушному пространству Альянса, причем большинство перехватов происходило над Балтийским морем.