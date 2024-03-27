Антинаркотичні рейди у Франції поширились на шість великих міст: майже 900 затриманих

У Франції масштабні антинаркотичні рейди проводять у шести великих містах, серед яких Париж із передмістями, Марсель, Ліон, Лілль, Клермон-Ферран та Діжон.

Про це у Twitter (X) написав глава МВС Франції Жеральд Дарманен, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, рейди призвели до арешту 867 осіб.

"Також було вилучено велику кількість зброї та фінансових активів. Ми не здаємося", – додав Дарманен.

У понеділок у Франції розпочалися антинаркотичні рейди, мета яких продемонструвати серйозність намірів уряду боротися з наркоторгівлею в містах.

Перший рейд в рамках операції відбувся минулого тижня в Марселі.

Під час нещодавньої поїздки до Марселя президент Емманюель Макрон пообіцяв, що протягом найближчих тижнів у Франції відбудеться близько 10 подібних операцій.

Жертвами спалаху насильства в Марселі, до яких призвела діяльність наркобанд, торік стали 49 осіб.