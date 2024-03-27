Антинаркотические рейды во Франции распространились на шесть крупных городов: почти 900 задержанных
Во Франции масштабные антинаркотические рейды проводят в шести крупных городах, среди которых Париж с пригородами, Марсель, Лион, Лилль, Клермон-Ферран и Дижон.
Об этом в Twitter (X) написал глава МВД Франции Жеральд Дарманен, сообщает "Европейская правда".
По его словам, рейды привели к аресту 867 человек.
"Также было изъято большое количество оружия и финансовых активов. Мы не сдаемся", – добавил Дарманен.
В понедельник во Франции начались антинаркотические рейды, цель которых – продемонстрировать серьезность намерений правительства бороться с наркоторговлей в городах.
Первый рейд в рамках операции состоялся на прошлой неделе в Марселе.
Во время недавней поездки в Марсель президент Эмманюэль Макрон пообещал, что в течение ближайших недель во Франции состоится около 10 подобных операций.
Жертвами вспышки насилия в Марселе, к которым привела деятельность наркобанд, в прошлом году стали 49 человек.