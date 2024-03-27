Эстония готова поддержать премьера Нидерландов на должность генсека НАТО

Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна готова поддержать премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генсека НАТО, хотя ранее неоднократно высказывала свои предостережения.

Позицию Каллас приводит эстонский вещатель ERR, пишет "Европейская правда".

По словам премьера, эстонское правительство встречалось с кандидатами в генсеки Марком Рютте и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и в конце концов готово поддержать обоих – в зависимости от того, кто из них получит поддержку большинства союзников по НАТО.

Хотя Нидерланды и не достигают цели стран НАТО в 2% расходов на оборону, по мнению Каллас, сильная сторона Рютте заключается в его способности заключать компромиссы.

"Мы говорили о наших опасениях. Мы отметили, что считаем неправильным, что на высоких должностях (Альянса) нет ни одного выходца из нашего региона.

Мы также выразили свое беспокойство по поводу этих двух процентов – говорили с Рютте о том, как он сможет убедить в этом глав других государств. И действительно мы готовы поддержать обоих кандидатов", – сказала Каллас.

Она отметила, что Рютте долгое время был лидером коалиционных правительств, и она видела, как он работает за столом переговоров с лидерами ЕС. "Он знает, как достичь компромиссов", – отметила Каллас.

Она выразила надежду, что кандидат из Эстонии сможет занять пост заместителя генсека НАТО.

"До сих пор не было никого из нашего региона – а мы уже 20 лет в НАТО – и это не совсем правильно. С этим согласился и Рютте, подтвердив, что действительно баланс не соблюден. У нас очень много людей, которые подходят на эту должность (заместителя генсека. – Ред.), как в министерстве обороны, так и в представительстве НАТО", – сказала Каллас.

В последнее время из ряда столиц поступили сигналы о том, что они поддерживают кандидатуру Рютте на должность генсека Альянса. Это в том числе ключевые государства, такие как США, Великобритания, Франция и Германия. Однако препятствием может стать Венгрия, где уже публично высказались против Рютте, а также Турция.

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