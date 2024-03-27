Во Франции Facebook и Instagram прекращают показывать в рекомендациях политический контент

Во Франции ключевые приложения компании Meta, Facebook и Instagram, прекращают показывать в ленте сообщения на политические темы от страниц, на которые пользователи не подписаны.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Еще в начале февраля Facebook и Instagram анонсировали, что прекратят продвигать "политический контент" и пользователи не будут видеть такую информацию, если только не подписаны на данные страницы или пользователей.

Решение объяснили тем, что пользователи показали желание видеть меньше информации на политические темы.

На обращение журналистов в Facebook подтвердили, что на территории Франции нововведение уже действует и пользователи не увидят контента на политические темы в Reels, "историях", рекомендациях в ленте и т.д., кроме контента от тех людей и страниц, на которых они подписаны.

Напомним, по информации СМИ, ЕС планирует предписать соцсетями X, TikTok, Facebook и другим крупным онлайн-платформам принять меры для уменьшения рисков на фоне предстоящих выборов в Европарламент, иначе те столкнутся со штрафами.

Также регуляторные органы Евросоюза начали расследование относительно возможного нарушения компаниями Apple, Google и Meta новых правил цифровой конкуренции (DMA), направленных на предотвращение монополизации цифровых рынков крупными технологическими платформами.