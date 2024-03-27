У Вільнюсі затримали письменника з Росії, який нелегально проживав у Литві

У Вільнюсі поліція затримала громадянина РФ, який, як з’ясувалось, проживав у Литві нелегально.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначили правоохоронці, вони зупинили автомобіль Alfa Romeo, яким керував іноземець. Поліція запідозрила, що чоловік перебуває в Литві нелегально.

Водій не пред'явив поліцейським жодного посвідчення особи. Він запевняв, що всі документи, включно з правами, забув удома.

Водій розповів, що він – письменник-фантаст. Поліція поїхала з чоловіком до нього додому, щоб перевірити документи. З'ясувалося, що віза чоловіка не діє з 26 червня 2020 року.

У Литві письменник із Росії пробув нелегально 1372 дні. 47-річний чоловік сказав, що не поспішав приводити документи до ладу, оскільки в цьому не було потреби.

Він визнав, що вже стикався з проблемами через нелегальне перебування в Литві.

Поліція передала іноземця в руки прикордонників.

Нагадаємо, 8 березня Управління у справах громадянства та міграції Латвії видало шість приписів про виїзд громадянам РФ, які не виконали вимоги закону про імміграцію та не подали жодних документів на отримання будь-якої посвідки на проживання.

У січні Латвія видворила в Росію 82-річного голову Латвійсько-Російської асоціації співробітництва.