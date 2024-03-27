В Вильнюсе задержали писателя из России, нелегально проживавшего в Литве

В Вильнюсе полиция задержала гражданина РФ, который, как выяснилось, проживал в Литве нелегально.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как отметили правоохранители, они остановили автомобиль Alfa Romeo, которым управлял иностранец. Полиция заподозрила, что мужчина находится в Литве нелегально.

Водитель не предъявил полицейским ни одного удостоверения личности. Он уверял, что все документы, включая права, забыл дома.

Водитель рассказал, что он – писатель-фантаст. Полиция поехала с мужчиной к нему домой, чтобы проверить документы. Выяснилось, что виза мужчины не действует с 26 июня 2020 года.

В Литве писатель из России пробыл нелегально 1372 дня. 47-летний мужчина сказал, что не спешил приводить документы в порядок, поскольку в этом не было необходимости.

Он признал, что уже сталкивался с проблемами из-за нелегального пребывания в Литве.

Полиция передала иностранца в руки пограничников.

Напомним, 8 марта Управление по делам гражданства и миграции Латвии выдало шесть предписаний о выезде гражданам РФ, которые не выполнили требования закона об иммиграции и не подали никаких документов на получение какого-либо вида на жительство.

В январе Латвия выдворила в Россию 82-летнего председателя Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества.