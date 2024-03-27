Шольц про прикордонний контроль під час Євро-2024: Це перевірений інструмент

Канцлер Німеччини Олаф Шольц став на захист запланованих заходів щодо повернення прикордонного контролю під час чемпіонату Європи з футболу.

Заяву німецького канцлера наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Під час візиту до Словенії Шольц підкреслив, що німецький уряд зробить все, щоб захистити безпеку громадян під час турніру.

"Це перевірений набір інструментів, які ми маємо в Європі, і які ми використовуємо тут, і які слугують безпеці. Я думаю, що всі це розуміють", – зазначив він.

За словами Шольца, ще до теракту в підмосковному концертному залі минулого тижня оцінка ситуації з безпекою була "ключовим пріоритетом", і було вжито багато заходів безпеки.

Він додав, що у прикордонному контролі немає нічого незвичайного.

У 2006 році, коли Німеччина приймала чемпіонат світу з футболу, влада країни тимчасово призупинила дію європейської угоди про скасування внутрішнього прикордонного контролю.

Напередодні міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила про тимчасові перевірки на всіх німецьких кордонах під час чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться цього літа.

Також після теракту в РФ у Франції оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.

Президент Франції Емманюель Макрон вказав, що філія угруповання "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за теракт в концертній залі Crocus City Hall у Підмосковному регіоні РФ, здійснила кілька спроб атак на території Франції.