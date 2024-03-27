Рекордно мало британцев довольны своей службой здравоохранения

В Британии уровень удовлетворения государственной Национальной службой здравоохранения (NHS) упал до рекордно низкого – это станет вызовом для правительства накануне парламентских выборов, которые должны пройти в этом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Опрос British Social Attitudes показал, что только 24% респондентов были удовлетворены услугой в 2023 году.

Это на пять процентных пунктов меньше, чем в прошлом, и является самым низким уровнем с момента, когда опросы проводились впервые в 1983 году.

Уровень удовлетворения службой здравоохранения в стране падает на протяжении последних лет. Особенно падение ускорило пандемию коронавируса.

С 2020 года уровень удовлетворенности упал на 29 процентных пункта. Одними из главных проблем, на которые сетуют британцы, долгое ожидание процедуры и нехватка персонала.

Здравоохранение неизменно является одной из трех главных проблем для британских избирателей, и премьер-министр Риши Сунак, чья Консервативная партия отстает от Лейбористской партии в опросах общественного мнения, пообещал сократить время ожидания лечения.

Но регулярные забастовки из-за оплаты труда медсестер, а также младших и старших врачей помешали его усилиям улучшить ситуацию.

За последние 70 лет Великобритания тратит все больше и больше на здравоохранение. По данным Института фискальных исследований, в 2022-2023 годах 8,4% ВВП Великобритании тратили на здравоохранение по сравнению с 2,8% в 1955-1956 годах.

Ранее СМИ сообщали, что некоторые министры Великобритании ведут частные дискуссии о возможности заменить премьера страны Риши Сунака до парламентских выборов, которые состоятся позже в этом году.

Перед этим Сунак исключил проведение парламентских выборов 2 мая, заявив, что вместо этого они состоятся позже в этом году.