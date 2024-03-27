Сійярто про відправлення військ в Україну: "Жахливий ризик початку третьої світової"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкотре розкритикував ідею президента Франції Емманюеля Макрона про можливе відправлення західних військ в Україну, назвавши її "справді небезпечною".

Про це Сійярто сказав в інтерв'ю російським пропагандистам із ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

Голова угорського МЗС знову повторив позицію Будапешта про те, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну не може завершитись військовою перемогою жодної зі сторін, тому вони повинні "якнайшвидше" почати переговори.

"Тому, коли йдеться про можливість введення військ на Україну від імені деяких країн-членів НАТО, це справді небезпечно, тому що ми не хочемо поставати перед загрозою. Жахливий ризик початку третьої світової війни наближається", – додав він.

За словами Сійярто, Угорщина закликає союзників і колег "утримуватися від будь-яких дій, заяв, які можуть наблизити ризик початку світової війни". Угорський міністр також вважає, що таку позицію в Європі підтримують "дедалі більше і більше людей".

У березні французький президент Емманюель Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

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