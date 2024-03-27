Сийярто об отправке войск в Украину: "Ужасный риск начала третьей мировой"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз раскритиковал идею президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке западных войск в Украину, назвав ее "действительно опасной".

Об этом Сийярто сказал в интервью российским пропагандистам из ТАСС, сообщает "Европейская правда".

Глава венгерского МИД вновь повторил позицию Будапешта о том, что полномасштабное вторжение РФ в Украину не может завершиться военной победой ни одной из сторон, поэтому они должны "как можно быстрее" начать переговоры.

"Поэтому, когда речь идет о возможности ввода войск на Украину от имени некоторых стран – членов НАТО, это действительно опасно, потому что мы не хотим сталкиваться с угрозой. Ужасающий риск начала третьей мировой войны приближается", – добавил он.

По словам Сийярто, Венгрия призывает союзников и коллег "воздерживаться от любых действий, заявлений, которые могут приблизить риск начала мировой войны". Венгерский министр также считает, что такую позицию в Европе поддерживают "все больше и больше людей".

В марте французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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