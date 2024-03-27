39 нобелівських лауреатів закликали посилити підтримку України й засудили "умиротворення" РФ

39 нобелівських лауреатів з різних країн і сфер 27 березня у відкритому листі звернулись до науковців та лідерів держав усього світу, закликавши "позбутись ілюзій" щодо Владіміра Путіна та збільшити допомогу Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", текст листа опублікувало видання T-Invariant, засноване російськими науковцями, що виїхали з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Підписанти нагадали про розв’язану Росією у 2022 році загарбницьку війну проти України та смерть Алексєя Навального, наголосивши, що путінський режим "цілковито зневажає" принципи демократії та права людини.

"Ми закликаємо світових лідерів і всіх людей доброї волі позбутися будь-яких ілюзій щодо пана Путіна та його злочинного режиму. Історія вчить нас, що умиротворення агресора означає заохочення подальших злочинів проти людства. Жодні тимчасові вигоди не можуть цього виправдати. Ми рішуче налаштовані не допустити повторення Мюнхена-1938!" – підкреслили вони.

Нобелівські лауреати також закликали світових лідерів "різко збільшити допомогу Україні", яка повинна "перемогти, а не просто "не програти".

"Своєчасна допомога зменшить втрати людських життів і допоможе вигнати агресора з української землі. Поразка Путіна в акті військової агресії буде сприйнята як моральна перемога мільйонів росіян, що зміцнить їхні надії на демократичне майбутнє і мобілізує антивоєнний рух", – додали підписанти.

Окремо вони просять підтримати "демократичну опозицію в Росії" та російських громадян, які шукають притулку за кордоном, а також відмовитись визнати "переобрання" Владіміра Путіна на посаду президента РФ.

Звернення підписали, зокрема, лауреатка Нобелівської премії з літератури з Білорусі Світлана Алексієвич та українка, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук.

Нагадаємо, в березні 2022 року понад 150 нобелівських лауреатів висловили підтримку українському народу на тлі повномасштабної російської агресії.