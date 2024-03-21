Понад 20 нобелівських лауреатів закликають натиснути на Лукашенка для звільнення політв'язнів

Понад двадцять лауреатів Нобелівської премії приєдналися до відкритого листа із закликом звільнити політв’язнів у Білрусі та закликали країни використати свої важелі впливу на режим Александра Лукашенка.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Лист, відкритий до підписання, опублікували на сайті активіста Дмітрія Болкунця. На цей час під ним поставили підписи 27 нобелівських лауреатів з усього світу, що отримували Нобелівську премію у різних сферах.

Серед них – білоруська нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич та українська правозахисниця Олександра Матвійчук.

У листі нагадують, що за останні чотири роки десятки тисяч людей у Білорусі пройшли через репресивну машину і багато з них досі залишаються в ув’язненні у жахливих умовах, у тому числі нобелівський лауреат Алесь Бяляцький.

"За останні десятиліття Європа не бачила гуманітарної катастрофи, пов’язаної з політичними репресіями, у таких масштабах, як це відбувається у Білорусі", – зазначають у листі.

У ньому міститься заклик до країн ЄС, а передусім Польщі як впливового сусіда Білорусі, використати свої важелі впливу на Александра Лукашенка, щоб пом’якшити репресії та звільнити політв’язнів. Зокрема, пропонують призупинити залізничний транзит через Білорусь до ЄС товарів, що прямують з Росії та Китаю.

"Комерційні інтереси європейських країн не можуть переважати питання нацбезпеки та обов’язок врятувати невинних людей у Білорусі" і захистити права не лише білорусів, але й національних меншин, які зазнають великої дискримінації, – наголошують у листі.

У листі також нагадують про резолюцію Міжнародної організації праці від 2023 року, де закликають до обмежень проти режиму Лукашенка за системне порушення трудових прав у Білорусі.

Нагадаємо, у лютому в зовнішньодипломатичній службі ЄС вчергове закликали Александра Лукашенка відпустити білоруських політв’язнів, наголосивши, що не забувають про цих людей.

У листопаді головний дипломат ЄС засудив хвилі обшуків у представників демократичних сил Білорусі та їхніх родин.