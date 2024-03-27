39 нобелевских лауреатов призвали усилить поддержку Украины и осудили "умиротворение" РФ

39 нобелевских лауреатов из разных стран и сфер 27 марта в открытом письме обратились к ученым и лидерам государств всего мира, призвав "избавиться от иллюзий" относительно Владимира Путина и увеличить помощь Украине.

Как сообщает "Европейская правда", текст письма опубликовало издание T-Invariant, основанное российскими учеными, выехавшими из РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Подписанты напомнили о развязанной Россией в 2022 году захватнической войне против Украины и смерти Алексея Навального, подчеркнув, что путинский режим "полностью презирает" принципы демократии и права человека.

"Мы призываем мировых лидеров и всех людей доброй воли избавиться от любых иллюзий относительно господина Путина и его преступного режима. История учит нас, что умиротворение агрессора означает поощрение дальнейших преступлений против человечества. Никакие временные выгоды не могут этого оправдать. Мы решительно настроены не допустить повторения Мюнхена-1938!" – подчеркнули они.

Нобелевские лауреаты также призвали мировых лидеров "резко увеличить помощь Украине", которая должна "победить, а не просто "не проиграть".

"Своевременная помощь уменьшит потери человеческих жизней и поможет изгнать агрессора с украинской земли. Поражение Путина в акте военной агрессии будет воспринято как моральная победа миллионов россиян, что укрепит их надежды на демократическое будущее и мобилизует антивоенное движение", – добавили подписанты.

Отдельно они просят поддержать "демократическую оппозицию в России" и российских граждан, которые ищут убежища за рубежом, а также отказаться признать "переизбрание" Владимира Путина на пост президента РФ.

Обращение подписали в частности лауреат Нобелевской премии по литературе из Беларуси Светлана Алексиевич и украинка, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук.

Напомним, в марте 2022 года более 150 нобелевских лауреатов выразили поддержку украинскому народу на фоне полномасштабной российской агрессии.