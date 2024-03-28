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Чехія виділить кошти на свою ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України

Новини — Четвер, 28 березня 2024, 07:21 — Ірина Кутєлєва

Уряд Чехії обговорив і схвалив внесення коштів на ініціативу країни, яка передбачає закупівлю боєприпасів для України.

Про це оголосив чеський прем’єр-міністр Петр Фіала, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, близько 20 країн вже висловили зацікавленість у приєднанні до ініціативи.

Водночас прем’єр не вказав, яку суму внесе Чехія.

"Для України надзвичайно важливо, що вона знає, що за кілька тижнів чи місяців прибуде більше боєприпасів, і може адаптувати свою тактику до цього вже сьогодні. Ще раз хочу подякувати всім, хто долучився до цієї ініціативи. І сьогодні чеський уряд зробив ще один крок у цьому напрямку", – зазначив Фіала.

Серед останніх свої внески на ініціативу Праги з купівлі боєприпасів для України оголосили Словенія та Ісландія. 

Крім того, Польща планує подвоїти внесок на чеську ініціативу з придбання артилерійських боєприпасів для України.

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