В Естонії арештували журналістку, яка працювала на російських пропагандистів

В Естонії арештували журналістку Свєтлану Бурцеву, яка писала для медіа, які пов’язані з пропагандистськими державними ЗМІ РФ.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у публікації естонської газети Eesti Ekspress, яку наводить мовник ERR.

Як зазначено, Бурцева перебуває під вартою з початку березня. Поліція підозрює її у порушенні міжнародних санкцій.

Бурцева писала статті та робила фотографії для інтернет-видання Baltnews.com, яке є частиною медіагрупи "Россия сегодня", пов'язаної з російським урядом.

ЄС запровадив санкції як проти "Россия сегодня", так і проти її генерального директора Дмитрія Кисельова.

Про справу Бурцевої стало відомо публічно, оскільки її адвокат Свен Сіллар вимагав її звільнення з-під варти у Талліннському окружному суді.

Державна прокуратура подала клопотання про арешт Бурцевої 29 лютого, а Хар'юський повітовий суд взяв її під варту 1 березня, щоб не допустити вчинення нею нових злочинів і можливої втечі в Росію.

Окружний суд ухвалить рішення про продовження тримання Бурцевої під вартою або її звільнення не пізніше початку квітня.

Також з’ясувалось, що Поліція безпеки (КаПо) пред'явила Бурцевій додаткову підозру – за статтею "Відносини проти Естонської Республіки" Пенітенціарного кодексу.

Раніше Бурцева працювала журналісткою інтернет-видання Sputnik Eesti, яке припинило свою діяльність в Естонії 2019 року через санкції. З минулого року вона є членкинею партії Koos, один із лідерів якої Айво Петерсон перебуває під судом за обвинуваченням у державній зраді.

Нещодавно МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії, щоб повідомити про оголошення співробітника посольства РФ із дипломатичним статусом персоною нон грата.

В лютому РФ оголосила у розшук прем’єрку Естонії Каю Каллас за "руйнування пам’ятників радянським воїнам".

Також Росія оголосила в розшук міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса.