В Эстонии арестовали журналистку, которая работала на российских пропагандистов

В Эстонии арестовали журналистку Светлану Бурцеву, которая писала для медиа, связанных с пропагандистскими государственными СМИ РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации эстонской газеты Eesti Ekspress, которую приводит вещатель ERR.

Как указано, Бурцева находится под стражей с начала марта. Полиция подозревает ее в нарушении международных санкций.

Бурцева писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews.com, которое является частью медиагруппы "Россия сегодня", связанной с российским правительством.

ЕС ввел санкции как против "Россия сегодня", так и против ее генерального директора Дмитрия Киселева.

О деле Бурцевой стало известно публично, поскольку ее адвокат Свен Силлар требовал ее освобождения из-под стражи в Таллиннском окружном суде.

Государственная прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд взял ее под стражу 1 марта, чтобы не допустить совершения ею новых преступлений и возможного побега в Россию.

Окружной суд примет решение о продлении содержания Бурцевой под стражей или ее освобождении не позднее начала апреля.

Также выяснилось, что Полиция безопасности (КаПо) предъявила Бурцевой дополнительное подозрение – по статье "Отношения против Эстонской Республики" Пенитенциарного кодекса.

Ранее Бурцева работала журналисткой интернет-издания Sputnik Eesti, которое прекратило свою деятельность в Эстонии в 2019 году из-за санкций. С прошлого года она является членом партии Koos, один из лидеров которой Айво Петерсон находится под судом по обвинению в государственной измене.

Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы сообщить об объявлении сотрудника посольства РФ с дипломатическим статусом персоной нон грата.

В феврале РФ объявила в розыск премьера Эстонии Каю Каллас за "разрушение памятников советским воинам".

Также Россия объявила в розыск министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса.