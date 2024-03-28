Віцепрем’єрка: Україна розраховує, що ЄС заборонить імпорт російського зерна, й Угорщина не завадить

Введення у ЄС додаткових тарифів на імпорт російського зерна не виключає можливості його повної заборони – Україна буде й надалі цього домагатися та допускає, що Угорщина не заблокує рішення.

Про це розповіла віцепрем’єрка Ольга Стефанішина в інтерв'ю "Європейській правді", яке вийшло в рамках спецпроєкту "Торгові війни", що виходить за підтримки юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

Рішення про повну заборону імпорту російського зерна потребує більш тривалої дискусії у ЄС, сказала Стефанішина. Вона припустила, що його можуть ухвалити восени – якщо згоду дасть Угорщина, що буде головувати у Раді ЄС.

"Запровадження додаткових тарифів не виключає того, що згодом може бути ухвалене рішення й про заборону. І Україна буде й надалі його просувати", – пообіцяла віцепрем’єрка.

Коментуючи можливість підтримки Будапештом цієї заборони, Стефанішина сказала, що "в цьому напрямку Угорщина може нас позитивно здивувати".

Вона пояснила, що з Будапештом вже є домовленості в рамках механізму ліцензування українського агроімпорту, а в рамках діалогу з підготовки зустрічі президента Зеленського і прем'єр-міністра Орбана вже реалізовують низку домовленостей, у тому числі про відкриття нових пунктів пропуску. Також успішно йде діалог щодо інших інфраструктурних проєктів.

"Саме тому, хай не в усіх, але конкретно в цьому питанні є підстави очікувати, що угорська сторона зіграє позитивну роль і допоможе вирішити цю проблему", – сказала Стефанішина.

Нагадаємо, Єврокомісія 22 березня оголосила пропозицію про підвищені тарифи на імпорт до ЄС зернових і олійних культур та продуктів їх переробки з Росії та Білорусі.

Україна тривалий час закликає ЄС повністю заборонити російський агроімпорт. Під час саміту лідерів ЄС 21 березня президент України Володимир Зеленський назвав "нечесним", що у Європу везуть російську продовольчу продукцію у той час, як українське зерно викидають на асфальт чи залізничну колію.