Введение в ЕС дополнительных тарифов на импорт российского зерна не исключает возможности его полного запрета – Украина будет и в дальнейшем этого добиваться и допускает, что Венгрия не заблокирует решение.

Об этом рассказала вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде", которое вышло в рамках спецпроекта "Торговые войны", выходящего при поддержке юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Решение о полном запрете импорта российского зерна требует более длительной дискуссии в ЕС, сказала Стефанишина. Она предположила, что его могут принять осенью – если согласие даст Венгрия, которая будет председательствовать в Совете ЕС.

"Введение дополнительных тарифов не исключает того, что впоследствии может быть принято решение и о запрете. И Украина будет и в дальнейшем его продвигать", – пообещала вице-премьер.

Комментируя возможность поддержки Будапештом этого запрета, Стефанишина сказала, что "в этом направлении Венгрия может нас положительно удивить".

Она пояснила, что с Будапештом уже есть договоренности в рамках механизма лицензирования украинского агроимпорта, а в рамках диалога по подготовке встречи президента Зеленского и премьер-министра Орбана уже реализуют ряд договоренностей, в том числе об открытии новых пунктов пропуска. Также успешно идет диалог по другим инфраструктурным проектам.

"Именно поэтому, пусть не во всех, но конкретно в этом вопросе есть основания ожидать, что венгерская сторона сыграет положительную роль и поможет решить эту проблему", – сказала Стефанишина.

Напомним, Еврокомиссия 22 марта объявила предложение о повышенных тарифах на импорт в ЕС зерновых и масличных культур и продуктов их переработки из России и Беларуси.

Украина длительное время призывает ЕС полностью запретить российский агроимпорт. Во время саммита лидеров ЕС 21 марта президент Украины Владимир Зеленский назвал "нечестным", что в Европу везут российскую продовольственную продукцию в то время, как украинское зерно выбрасывают на асфальт или железнодорожные пути.