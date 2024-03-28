Шредер досі вважає корисною свою дружбу з Путіним

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер досі думає, що його дружба з російським лідером Владіміром Путіним може бути корисною.

Заяву Шредера наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, колишній канцлер вважає, що його дружба з Путіним якимось чином може сприяти припиненню війни в Україні.

"Ми багато років добре працювали разом. Можливо, це все ще може допомогти знайти рішення шляхом переговорів, я не бачу іншого шляху", – сказав Шредер.

Шредер почав дружити з Путіним, ще перебуваючи на посаді канцлера.

Хоча він назвав напад Росії на Україну "фатальною помилкою", він не відрікся від глави Кремля.

Раніше Шредер підтримав чинного канцлера Олафа Шольца, який відмовився постачати Україні ракети Taurus.

У жовтні минулого року він розповідав, що США нібито зірвали "мирні переговори" між Україною і Росією на початку повномасштабного вторгнення, а його Київ запрошував як посередника.