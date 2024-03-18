Друг Путіна Шредер похвалив Шольца за позицію щодо ненадання Taurus Україні

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер підтримав чинного канцлера Олафа Шольца, який відмовився постачати Україні ракети Taurus.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Я думаю, що Олаф Шольц робить те, що я очікував би від німецького канцлера на цей момент", – сказав колишній лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Герхард Шредер. Водночас він закликав до німецько-французької ініціативи щодо переговорів для врегулювання конфлікту в Україні.

Відповідаючи на запитання, чи хотів би він бачити Шольца "канцлером миру", 79-річний Шредер сказав: "Так, я хотів би цього". Він додав: "Якщо хтось як канцлер Німеччини виступає за мир, якщо когось називають "канцлером миру", хіба це негативно?"

Опозиційний Християнсько-демократичний союз використав ці заяви, щоб закликати Шольца змінити курс у питанні Taurus. "Те, що Герхард Шредер вихваляє Шольца, ясно показує, що він знаходиться на хибному шляху. Я б терміново подумав про це ще раз, і як канцлер я б дійсно протистояв цій похвалі ", – заявив лідер сестринської до ХДС партії, Християнсько-соціального союзу, Маркус Зьодер.

Член виконавчого комітету ХДС Єнс Шпан сказав: "Той, хто має таких друзів і прихильників, як ексканцлер і друг Путіна Герхард Шредер, не потребує політичних ворогів".

Заступниця речниці уряду Крістіан Гоффманн спокійно відреагувала на заяви Шредера. Вона не вважає, що ці заяви "якимось чином вплинуть на Шольца": "Позиція федерального канцлера в питанні підтримки України дуже чітка".

Шредер дружить з лідером Росії Владіміром Путіним з того часу, як він був канцлером з 1998 по 2005 рік, і продовжує працювати на більшість російських компаній, що займалися будівництвом газопроводу "Північний потік" через Балтійське море. Хоча він назвав російський напад на Україну помилкою, він все ще підтримує дружбу з Путіним. Через це він виключений з керівництва СДПН, але процедура виключення з партії проти нього провалилася.

Він став на захист канцлера від критики, що він грає на руку Путіну, кажучи "ні" постачанню Taurus.

Як повідомлялося, публікація ЗМІ деяких деталей обговорення в німецькому Бундестазі щодо потенційної передачі ракет Taurus Україні може закінчитися розслідуванням щодо видачі таємниці проти учасників зустрічі.

Нагадаємо, інформацію про деталі обговорення опублікував портал T-Online. Йдеться, зокрема, про доповідь генінспектора Бундесверу Карстена Броєра про особливості цілевказання для ракет Taurus, з якої стала зрозуміла реальна причина спротиву канцлера Олафа Шольца у питанні передачі цих ракет Україні.

Раніше Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.