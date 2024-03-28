На Корсиці схвалили проєкт, який передбачає статус автономії для острова

Асамблея Корсики схвалила проєкт, який передбачає внесення до конституції Франції "статусу автономії" для острова "у складі Республіки".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Конституційний текст був прийнятий переважною більшістю голосів.

Текст, що складається з шести параграфів, був винесений на голосування в трьох частинах: про поняття корсиканської громади, про можливість надання нормативних повноважень обраним представникам острова і про ідею винесення цього тексту на всенародне голосування. Всі частини голосувалися окремо.

Раніше уряд Франції і посадовці острова Корсика під час переговорів узгодили формулювання запропонованих змін до конституції країни, які надають острову автономний статус.

У проєкті йдеться, що запропонований новий статус Корсики "враховує її власні інтереси, пов'язані з її середземноморською відокремленістю (і) з її історичною, мовною та культурною спільнотою, яка розвинула особливі зв'язки зі своєю землею".

Надання Корсиці особливого статусу у французькій конституції вимагатиме підтримки як Національних зборів, так і Сенату, що робить це надскладним завданням для уряду меншості президента Емманюеля Макрона, який не контролює жодну з палат парламенту.

Ультраправа партія "Національне об'єднання" вже пообіцяла відкинути цей крок, звинувативши Макрона у спробі "деконструювати французьку націю".

Консервативні "Республіканці", які домінують у Сенаті, традиційно ворогують з корсиканськими націоналістами і не бажають передавати владу автономістським рухам.

У вересні минулого року Макрон запропонував надати для Корсики обмежений автономний статус, ініціювавши зміни до конституції – але без визнання її незалежності.

На Корсиці існує впливовий націоналістичний рух. У 1998 році активісти, що виступали за незалежність острова, застрелили головного французького посадовця на Корсиці Клода Еріньяка.

Інші акти насильства були здебільшого низького рівня, часто пов'язані з вибуховими пристроями, закладеними в автомобілях або будівлях вночі, коли в них нікого не було.

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