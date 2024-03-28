На Корсике одобрили проект, который предусматривает статус автономии для острова

Ассамблея Корсики одобрила проект, который предусматривает внесение в конституцию Франции "статуса автономии" для острова "в составе Республики".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Конституционный текст был принят подавляющим большинством голосов.

Текст, состоящий из шести параграфов, был вынесен на голосование в трех частях: о понятии корсиканской общины, о возможности предоставления нормативных полномочий избранным представителям острова и об идее вынесения этого текста на всенародное голосование. Все части голосовались отдельно.

Ранее правительство Франции и чиновники острова Корсика в ходе переговоров согласовали формулировки предложенных изменений в конституцию страны, которые предоставляют острову автономный статус.

В проекте говорится, что предложенный новый статус Корсики "учитывает ее собственные интересы, связанные с ее средиземноморской обособленностью (и) с ее историческим, языковым и культурным сообществом, которое развило особые связи со своей землей".

Предоставление Корсике особого статуса во французской конституции потребует поддержки как Национального собрания, так и Сената, что делает это сверхсложной задачей для правительства меньшинства президента Эмманюэля Макрона, который не контролирует ни одну из палат парламента.

Ультраправая партия "Национальное объединение" уже пообещала отвергнуть этот шаг, обвинив Макрона в попытке "деконструировать французскую нацию".

Консервативные "Республиканцы", которые доминируют в Сенате, традиционно враждуют с корсиканскими националистами и не желают передавать власть автономистским движениям.

В сентябре прошлого года Макрон предложил предоставить для Корсики ограниченный автономный статус, инициировав изменения в конституцию – но без признания ее независимости.

На Корсике существует влиятельное националистическое движение. В 1998 году активисты, выступавшие за независимость острова, застрелили главного французского чиновника на Корсике Клода Эриньяка.

Другие акты насилия были в основном низкого уровня, часто связанные со взрывными устройствами, заложенными в автомобилях или зданиях ночью, когда в них никого не было.

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